Канадский сериал-антология «Слэшер» – это история об убийце, который по неизвестным причинам расправляется со своими жертвами. В первом сезоне, который получил название «Палач», преступник терроризирует городок Уотербери. Во втором сезоне, названном «Виновная сторона», злодей отправляется за ребятами, раньше работавшими в летнем лагере, чтобы забрать труп девушки, убитой 5 лет назад. Еще один сезон – «Солнцестояние» – посвящен истории соседей, которые оказываются жертвой маньяка во время летнего солнцестояния.