Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Слэшер
Постер к сериалу Слэшер
Постер к сериалу Слэшер
Постер к сериалу Слэшер
Постер к сериалу Слэшер
Постер к сериалу Слэшер
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
6 постеров
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Слэшер
Слэшер (2016 - …) Slasher 18+
Год выпуска 2016
Страна Канада
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 32 часа 0 минут
О чем сериал

Канадский сериал-антология «Слэшер» – это история об убийце, который по неизвестным причинам расправляется со своими жертвами. В первом сезоне, который получил название «Палач», преступник терроризирует городок Уотербери. Во втором сезоне, названном «Виновная сторона», злодей отправляется за ребятами, раньше работавшими в летнем лагере, чтобы забрать труп девушки, убитой 5 лет назад. Еще один сезон – «Солнцестояние» – посвящен истории соседей, которые оказываются жертвой маньяка во время летнего солнцестояния.

Слэшер - трейлер четвертого сезона
Слэшер
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Аарон Мартин
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лесли Хоуп
Лесли Хоуп Judith Berry
Энука Окума
Энука Окума Lisa-Ann Follows
Кристофер Жако Robin Turner
Венди Крюсон
Венди Крюсон Brenda Merritt
Дилан Тейлор
Дилан Тейлор Bryan Ingram
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Слэшер - Палач / The Executioner Палач / The Executioner
2016, 8 эпизодов
 
Слэшер - Виновная Сторона / Guilty Party Виновная Сторона / Guilty Party
2017, 8 эпизодов
 
Слэшер - Солнцестояние / Solstice Солнцестояние / Solstice
2019, 8 эпизодов
 
Слэшер - Плоть и Кровь / Flesh & Blood Плоть и Кровь / Flesh & Blood
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши