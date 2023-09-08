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Моё животное, 2023

2023 / Канада / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 сентября 2023
Премьера в мире 8 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Жаклин Кастель
В ролях
Амандла Стенберг
Амандла Стенберг
Стивен МакХэтти
Стивен МакХэтти
Дин МакДермотт
Дин МакДермотт
Скотт Томпсон
Кори Липман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моё животное 5 постеров
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