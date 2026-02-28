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Постер фильма Стоя на плечах у кошечек
6.2
Киноафиша Фильмы Стоя на плечах у кошечек
6.2

Стоя на плечах у кошечек

, 2024
Standing on the Shoulders of Kitties
Канада / комедия, музыка / 18+
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Постер фильма Стоя на плечах у кошечек
6.2
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Не пойду 0

В ролях

Mike Smith
Bubbles
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
Робб Уэллс
Ricky
Джон Пол Тремблэ
Julian
Patrick Roach
Randy
Ронни Вуд
Ronnie Wood
Tom Mayhue
Tom Mayhue
Brad Stella
Waylon
Зак Селуин
Dwight
Peter Lesperance
Slug
Andy Gallant
Dale Murray
Режиссер Charlie Lightening
Сценарист Mike Smith
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 28 февраля 2026
Дата выхода
28 февраля 2026 Польша
Сборы в мире $223 675
Производство BATS Film, Grand BATS
Другие названия
Standing on the Shoulders of Kitties, Standing on the Shoulders of Kitties: The Bubbles and the Rockers Story, Stojąc na ramionach kociaków, Стоя на плечах у кошечек, Trailer Park Boys: Standing on the Shoulders of Kitties

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 февраля 2026

Отзывы о фильме

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