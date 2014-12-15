Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вместе веселее" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Спасите наше завтра
Постер к сериалу Спасите наше завтра
Постер к сериалу Спасите наше завтра
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Спасите наше завтра

Спасите наше завтра (2014 - 2017)

Saving My Tomorrow 12+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 2 часа 30 минут
О чем сериал

«Спасите наше завтра» – это документальный сериал об экологии нашей планеты глазами детей. Спикеры проекта – не только компетентные ученые с седыми бородами, но и обычные несовершеннолетние ребята. Они искренне обеспокоены будущим мира, в котором они родились. Задача этих детей – раскрыть взрослым глаза на то, что происходит с Землей, ее флорой и фауной и предложить свои варианты решения экологических проблем. Возможно, иногда эти идеи наивны, но все же в них больше мудрости, чем у многих политиков.

В ролях
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Тина Фей
Тина Фей
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Лора Дерн
Лора Дерн
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Lennon Stella
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Спасите наше завтра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Приложение киноафиши