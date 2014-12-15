«Спасите наше завтра» – это документальный сериал об экологии нашей планеты глазами детей. Спикеры проекта – не только компетентные ученые с седыми бородами, но и обычные несовершеннолетние ребята. Они искренне обеспокоены будущим мира, в котором они родились. Задача этих детей – раскрыть взрослым глаза на то, что происходит с Землей, ее флорой и фауной и предложить свои варианты решения экологических проблем. Возможно, иногда эти идеи наивны, но все же в них больше мудрости, чем у многих политиков.