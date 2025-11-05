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Киноафиша Фильмы Ибелин

Ибелин

Ibelin
США / драма / 18+

В ролях

Тони Коллетт
Тони Коллетт
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Чарли Пламмер
Чарли Пламмер
Мейси Стелла
Изабела Мерсед
Изабела Мерсед
Билл Найи
Билл Найи
Кирби Хауэлл-Баптист
Кирби Хауэлл-Баптист
Джон Брэдли
Джон Брэдли
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Экоу Кварти
Jax James
Режиссер Мортен Тильдум
Сценарист Кайл Киллен, Илария Бернардини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Emotion Pictures, Merit France, Pathé
Другие названия
Ibelin

Рейтинг фильма

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Обновлено 5 ноября 2025

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