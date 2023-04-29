Попав под обстрел невидимого снайпера, молодой парень Энди решает во что бы то ни стало найти убийцу. Однако полиция и местные жители сомневаются в самом существовании этого стрелка, так как никто не слышал звуков выстрелов и не нашел никаких следов перестрелки.

Пытаясь разобраться, что же на самом деле произошло, Энди начинает открывать страшные тайны, связанные с личностью беспощадного городского снайпера и его намерениями.