О фильме

Попав под обстрел невидимого снайпера, молодой парень Энди решает во что бы то ни стало найти убийцу. Однако полиция и местные жители сомневаются в самом существовании этого стрелка, так как никто не слышал звуков выстрелов и не нашел никаких следов перестрелки.

Пытаясь разобраться, что же на самом деле произошло, Энди начинает открывать страшные тайны, связанные с личностью беспощадного городского снайпера и его намерениями.

Невидимый стрелок - trailer
Невидимый стрелок  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 19 декабря 2023
Премьера в мире 29 апреля 2023
Производство Out of Shot, Tradition Pictures
Другие названия
The Mental State, Невидимый стрелок, 精神状态
Режиссер
Джеймс Камали
В ролях
Алисса Сазерленд
Алисса Сазерленд
Брайан Гринберг
Брайан Гринберг
Карли Поуп
Карли Поуп
Уильям Р. Моузес
Alison Thornton
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
10 голосов
5.3 IMDb
Невидимый стрелок

Отзывы о фильме

Кадры из фильма
