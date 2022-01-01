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Кристина Очоа

Christina Ochoa
Кристина Очоа
Кристина Очоа Christina Ochoa
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Дата рождения
25 января 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Барселона, Каталония, Испания
Рост
178 см
Биография Кристины Очоа

Кристина Очоа Лопес родилась 25 января 1985 года в Барселоне. Семья Кристины всегда поощряла изучение наук и академическое образование. В детстве и юности она много путешествовала. Она начала своё образование в Мадриде, а затем поступила в университет на Канарских островах, где получила степень бакалавра в области океанографической инженерии. Кристина продолжила своё образование в Австралии. Однако вскоре она заинтересовалась актёрским ремеслом. Сначала оно стало для Очоа лишь хобби, но потом увлечение переросло в профессию.

Она переехала в Мадрид и стала брать уроки актёрского мастерства. В 2008 году состоялся ее дебют на телевидении в комедийном сериале «Соседи». В 2011 году Кристина появилась в американской короткометражке Stay With Me, которая получила несколько международных кинонаград. С тех пор актриса стала часто сниматься на телевидении.

Кристина состояла в отношениях с актёром Дереком Телером, а позже была помолвлена с актёром Нэйтаном Филлионом, однако с ним она рассталась в 2015 году.

Актриса не забывает о своей научной работе. Она регулярно публикует научные статьи, участвует в записи подкастов и выступает с докладами на различных конференциях. Кристина является примером умной, талантливой и красивой молодой актрисы.

Интересные факты о Кристине Очоа
  • Ее отец — известный испанский скульптор Виктор Очоа.
  • Кристина — племянница обладателя Нобелевской премии по биологии Северо Очоа.
  • С 2009 года актриса является членом MENSA – старейшего в мире общества людей с высоким IQ.
  • На ее счету более двух тысяч глубоководных погружений по всему миру.
  • Кристина является владелицей продюсерской компании QE Productions.
  • С 2010 года актриса сотрудничает с научным комитетом в Лос-Анджелесе, занимающимся продвижением науки в обществе и повышением грамотности.
  • Первая опубликованная статья Кристины была в журнале Vogue Spain.
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