Кристина Очоа Лопес родилась 25 января 1985 года в Барселоне. Семья Кристины всегда поощряла изучение наук и академическое образование. В детстве и юности она много путешествовала. Она начала своё образование в Мадриде, а затем поступила в университет на Канарских островах, где получила степень бакалавра в области океанографической инженерии. Кристина продолжила своё образование в Австралии. Однако вскоре она заинтересовалась актёрским ремеслом. Сначала оно стало для Очоа лишь хобби, но потом увлечение переросло в профессию.

Она переехала в Мадрид и стала брать уроки актёрского мастерства. В 2008 году состоялся ее дебют на телевидении в комедийном сериале «Соседи». В 2011 году Кристина появилась в американской короткометражке Stay With Me, которая получила несколько международных кинонаград. С тех пор актриса стала часто сниматься на телевидении.

Кристина состояла в отношениях с актёром Дереком Телером, а позже была помолвлена с актёром Нэйтаном Филлионом, однако с ним она рассталась в 2015 году.

Актриса не забывает о своей научной работе. Она регулярно публикует научные статьи, участвует в записи подкастов и выступает с докладами на различных конференциях. Кристина является примером умной, талантливой и красивой молодой актрисы.