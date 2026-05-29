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, 2026
La silla
Испания / ужасы
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.9
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Не пойду
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В ролях
Хайме Лорэнте
Daniel Lonces
Кристина Очоа
Irene
Родриго Пойсон
Сантьяго Молеро
Lorenzo
Iñaki Urriza
Víctor
Daniel Urriza
Víctor
Eva Rufo
Carla
Alba de la Fuente
Diana
Estíbaliz Veiga
Miriam
Marta Fuenar
Rosa (vecina)
Pedro Martell
Vecino
Режиссер
Анхель де ла Круз
Сценарист
Анхель де ла Круз
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
29 мая 2026
Дата выхода
29 мая 2026
Испания
Сборы в мире
$79 862
Производство
AF Films, Ézaro
Другие названия
La silla
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
Отзывы о фильме
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