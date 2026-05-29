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Постер фильма Стул
5.9
Киноафиша Фильмы Стул
5.9

Стул

, 2026
La silla
Испания / ужасы
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Постер фильма Стул
5.9
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Хайме Лорэнте
Хайме Лорэнте
Daniel Lonces
Кристина Очоа
Кристина Очоа
Irene
Родриго Пойсон
Сантьяго Молеро
Сантьяго Молеро
Lorenzo
Iñaki Urriza
Víctor
Daniel Urriza
Víctor
Eva Rufo
Carla
Alba de la Fuente
Diana
Estíbaliz Veiga
Miriam
Marta Fuenar
Rosa (vecina)
Pedro Martell
Vecino
Режиссер Анхель де ла Круз
Сценарист Анхель де ла Круз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 29 мая 2026
Дата выхода
29 мая 2026 Испания
Сборы в мире $79 862
Производство AF Films, Ézaro
Другие названия
La silla

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

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