Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дорожные истории
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дорожные истории

Спектакль Дорожные истории

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Дорожные истории в Театре Гоголя. Спектакль-променад

«Театр Гоголя: дорожные истории» — это уникальный спектакль-променад, который предлагает зрителям не просто посмотреть, но и ощутить атмосферу театра через призму его истории. Вместе с актерами зрители отправятся на экскурсию по зданию театра, который когда-то был железнодорожным депо.

Историческая справка

Театр Гоголя зародился как Театр Транспорта. В ходе своего существования он перенес множество событий, и этот спектакль в жанре дорожных историй раскрывает некоторые из них. Зрители становятся свидетелями истории театра и его работников в разные эпохи.

Уникальное путешествие

Спектакль затрагивает уникальную историю Театра Транспорта, который отправлялся в одно из своих путешествий на Дальний Восток во время Великой Отечественной войны. Зрители, перемещаясь по различным помещениям театра, погружаются в различные исторические моменты, слушая рассказы новых персонажей, которые знакомят их с судьбами театра и страны.

Эта оригинальная форма спектакля позволяет зрителям не только стать участниками событий, но и прочувствовать дух времени, который витает в стенах театра.

Режиссер
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
В ролях
Александр Груздев
Александр Груздев
Александр Денисов
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
Николай Ковбас
Николай Ковбас
Павел Комаров
Павел Комаров

Купить билет на спектакль Дорожные истории

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
14:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
9 января пятница
14:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
24 января суббота
14:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Сказка мудрого Филина
0+
Детский Детские елки
Сказка мудрого Филина
27 декабря в 16:30 Галерея Шилова
от 3900 ₽
Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах
12+
Творческий вечер
Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах
2 января в 19:00 Эрмитаж
от 1900 ₽
Ёлка в Колонном зале Дома Союзов - Всесоюзная ёлка - 90 лет
6+
Детские елки Детский
Ёлка в Колонном зале Дома Союзов - Всесоюзная ёлка - 90 лет
6 января в 19:00 Колонный зал Дома союзов
от 5000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше