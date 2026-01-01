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Дальше — тишина
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Киноафиша Дальше — тишина

Спектакль Дальше — тишина

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 160 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль по роману В. Дельмар «Дорогу завтрашнему дню» в Театре Гоголя

Театр Гоголя анонсирует новую постановку режиссёра Антона Яковлева. В центре сюжета — Барклей и Люси Купер, которые вместе почти полвека. Жизненные испытания и финансовые трудности разлучают их в старости. Это история о великой любви, которая не угасает даже в одиночестве и тишине.

Спектакль сочетает в себе элементы драматизма и гротескной комедии. Зрители смогут наслаждаться живым музыкальным сопровождением и личными монологами актёров в жанре стендапа. «Дальше - тишина» будет интересен тем, кто ценит истории о взаимоотношениях между родителями и детьми, а также современные интерпретации классических тем.

О спектакле

Спектакль основан на романе В. Дельмар «Дорогу завтрашнему дню». Режиссёр-постановщик и автор сценической версии — Антон Яковлев. Основные участники творческой группы:

  • Художник-постановщик: Гарри Гуммель
  • Художник по костюмам: Татьяна Кондрычина
  • Композитор: Иван Замотаев
  • Хореограф: Алексей Молостов
  • Художник по свету: Евгений Виноградов

В рамках спектакля Барклей и Люси, вырастившие пятерых детей, оказываются разлучены. Сбережения тают, и их дом забирает банк. Теперь они находятся под опекой уже взрослых детей, каждый из которых поглощён собственными делами. Всё, что остается Барклею и Люси, — это надежда вновь быть вместе. Это трогательная история о любви, которая сохраняется, даже когда кажется, что впереди лишь одиночество и пустота.

Комментарий режиссёра

Антон Яковлев делится своими мыслями о спектакле: «Идею формы этого спектакля мне навеяло творчество Федерико Феллини, которого я всегда ценил и любил. Здесь драматизм мгновенно переходит в гротесковую комедию. В спектакле много музыки, на сцене живой оркестр, который проходит через весь сюжет. Важны „выходы из образа“ — монологи артистов в жанре стендапа, потому что эта история о нас, о современных проблемах и переживаниях».

Спектакль ставится с участием талантливых актёров, среди которых:

  • Виктор Раков
  • Анна Якунина
  • Андрей Финягин
  • Алена Гончарова
  • Софья Ковалева
  • Анастасия Епифанова
  • Егор Попов
  • Юлия Максютина
  • Дмитрий Высоцкий
  • Андрей Ребенков
  • Кирилл Ковбас

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который уже стал темой для обсуждений и ожидания в театральных кругах!

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Виктор Раков
Виктор Раков
Анна Якунина
Анна Якунина
Андрей Финягин
Андрей Финягин
Софья Ковалева
Софья Ковалева
Егор Попов

Купить билет на спектакль Дальше — тишина

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
8 сентября вторник
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
9 сентября среда
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
3 октября суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
15 октября четверг
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽

Фотографии

Дальше — тишина

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