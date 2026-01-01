Спектакль Дальше — тишина

Театр Гоголя анонсирует новую постановку режиссёра Антона Яковлева. В центре сюжета — Барклей и Люси Купер, которые вместе почти полвека. Жизненные испытания и финансовые трудности разлучают их в старости. Это история о великой любви, которая не угасает даже в одиночестве и тишине.
Спектакль сочетает в себе элементы драматизма и гротескной комедии. Зрители смогут наслаждаться живым музыкальным сопровождением и личными монологами актёров в жанре стендапа. «Дальше - тишина» будет интересен тем, кто ценит истории о взаимоотношениях между родителями и детьми, а также современные интерпретации классических тем.
Спектакль основан на романе В. Дельмар «Дорогу завтрашнему дню». Режиссёр-постановщик и автор сценической версии — Антон Яковлев. Основные участники творческой группы:
В рамках спектакля Барклей и Люси, вырастившие пятерых детей, оказываются разлучены. Сбережения тают, и их дом забирает банк. Теперь они находятся под опекой уже взрослых детей, каждый из которых поглощён собственными делами. Всё, что остается Барклею и Люси, — это надежда вновь быть вместе. Это трогательная история о любви, которая сохраняется, даже когда кажется, что впереди лишь одиночество и пустота.
Антон Яковлев делится своими мыслями о спектакле: «Идею формы этого спектакля мне навеяло творчество Федерико Феллини, которого я всегда ценил и любил. Здесь драматизм мгновенно переходит в гротесковую комедию. В спектакле много музыки, на сцене живой оркестр, который проходит через весь сюжет. Важны „выходы из образа“ — монологи артистов в жанре стендапа, потому что эта история о нас, о современных проблемах и переживаниях».
Спектакль ставится с участием талантливых актёров, среди которых:
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который уже стал темой для обсуждений и ожидания в театральных кругах!