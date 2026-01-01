Спектакль Дальше — тишина

Спектакль по роману В. Дельмар «Дорогу завтрашнему дню» в Театре Гоголя

Театр Гоголя анонсирует новую постановку режиссёра Антона Яковлева. В центре сюжета — Барклей и Люси Купер, которые вместе почти полвека. Жизненные испытания и финансовые трудности разлучают их в старости. Это история о великой любви, которая не угасает даже в одиночестве и тишине.

Спектакль сочетает в себе элементы драматизма и гротескной комедии. Зрители смогут наслаждаться живым музыкальным сопровождением и личными монологами актёров в жанре стендапа. «Дальше - тишина» будет интересен тем, кто ценит истории о взаимоотношениях между родителями и детьми, а также современные интерпретации классических тем.

О спектакле

Спектакль основан на романе В. Дельмар «Дорогу завтрашнему дню». Режиссёр-постановщик и автор сценической версии — Антон Яковлев. Основные участники творческой группы:

Художник-постановщик: Гарри Гуммель

Художник по костюмам: Татьяна Кондрычина

Композитор: Иван Замотаев

Хореограф: Алексей Молостов

Художник по свету: Евгений Виноградов

В рамках спектакля Барклей и Люси, вырастившие пятерых детей, оказываются разлучены. Сбережения тают, и их дом забирает банк. Теперь они находятся под опекой уже взрослых детей, каждый из которых поглощён собственными делами. Всё, что остается Барклею и Люси, — это надежда вновь быть вместе. Это трогательная история о любви, которая сохраняется, даже когда кажется, что впереди лишь одиночество и пустота.

Комментарий режиссёра

Антон Яковлев делится своими мыслями о спектакле: «Идею формы этого спектакля мне навеяло творчество Федерико Феллини, которого я всегда ценил и любил. Здесь драматизм мгновенно переходит в гротесковую комедию. В спектакле много музыки, на сцене живой оркестр, который проходит через весь сюжет. Важны „выходы из образа“ — монологи артистов в жанре стендапа, потому что эта история о нас, о современных проблемах и переживаниях».

Спектакль ставится с участием талантливых актёров, среди которых:

Виктор Раков

Анна Якунина

Андрей Финягин

Алена Гончарова

Софья Ковалева

Анастасия Епифанова

Егор Попов

Юлия Максютина

Дмитрий Высоцкий

Андрей Ребенков

Кирилл Ковбас

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который уже стал темой для обсуждений и ожидания в театральных кругах!