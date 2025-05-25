После смерти матери Мила становится для своего отца опорой и дома, и в бизнесе. Но обстановка в семье накаляется, когда отец сближается с гадалкой Альбиной. Мила не верит в искренность чувств Альбины и, на этой почве разругавшись с отцом, решает начать самостоятельную жизнь. Она уходит из семейного бизнеса и случайно знакомится с обаятельным экстрасенсом Сергеем, надеясь, что благодаря его способностям разоблачит мачеху. Сблизившись с Сергеем, Мила понимает, что влюбилась, хотя у нее есть жених. Тем не менее молодые люди начинают работать вместе и становятся настоящей командой. А дар Сергея действительно помогает пролить свет на обстоятельства жизни Милы и ее близких.