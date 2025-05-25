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Киноафиша Сериалы Магия сердца

Магия сердца (2025 - 2025)

Magiya serdca 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты

О чем сериал

После смерти матери Мила становится для своего отца опорой и дома, и в бизнесе. Но обстановка в семье накаляется, когда отец сближается с гадалкой Альбиной. Мила не верит в искренность чувств Альбины и, на этой почве разругавшись с отцом, решает начать самостоятельную жизнь. Она уходит из семейного бизнеса и случайно знакомится с обаятельным экстрасенсом Сергеем, надеясь, что благодаря его способностям разоблачит мачеху. Сблизившись с Сергеем, Мила понимает, что влюбилась, хотя у нее есть жених. Тем не менее молодые люди начинают работать вместе и становятся настоящей командой. А дар Сергея действительно помогает пролить свет на обстоятельства жизни Милы и ее близких.

В ролях
В ролях
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Мария Малиновская
Мария Малиновская
Антон Даниленко
Антонина Комиссарова
Антонина Комиссарова
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
Ксения Роменкова
Ксения Роменкова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Магия сердца - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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