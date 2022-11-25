Действие происходит в начале нулевых. В центре событий оказывается 17-летний парень по имени Томми, который вырос в небольшом северном городке Сарпсборг. Он готов на все, чтобы стать знаменитым футболистом. Томми мечтает о большом спорте и регулярно тренируется, однако получает серьезную травму, которая ставит крест на его профессиональном будущем. В связи с этим жизнь подростка меняется. Он знакомится с плохой компанией, где процветает преступность и наркоторговля, и отправляется по кривому пути.