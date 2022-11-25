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Постер сериала Лихие, смелые, дерзкие
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Киноафиша Сериалы Лихие, смелые, дерзкие

Лихие, смелые, дерзкие (2022 - …)

Kids in Crime 18+
Год выпуска 2022
Страна Норвегия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 21 минута
Телеканал TV 2 Direkte
Продолжительность сериала 5 часов 36 минут

О чем сериал

Действие происходит в начале нулевых. В центре событий оказывается 17-летний парень по имени Томми, который вырос в небольшом северном городке Сарпсборг. Он готов на все, чтобы стать знаменитым футболистом. Томми мечтает о большом спорте и регулярно тренируется, однако получает серьезную травму, которая ставит крест на его профессиональном будущем. В связи с этим жизнь подростка меняется. Он знакомится с плохой компанией, где процветает преступность и наркоторговля, и отправляется по кривому пути.

В ролях
В ролях
Якоб Офтебро
Якоб Офтебро
Дэннис Сторхой
Дэннис Сторхой
Лайла Гуди
Кристиан Репшус
Лиа Матильда Скор Мюрен
Мартин Эвревик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Лихие, смелые, дерзкие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Лихие, смелые, дерзкие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 8 эпизодов
 
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