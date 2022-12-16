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Киноафиша Сериалы Рождественская буря

Рождественская буря (2022 - …)

Julestorm
Год выпуска 2022
Страна Норвегия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Рождественская буря» – это норвежская драма о нескольких незнакомцах, которые оказываются заперты вместе в зале ожидания аэропорта Осло. Кто-то прибывает в столицу, чтобы навестить близких. Кто-то, напротив, планирует дальнее путешествие на юг, а кто-то отправляется в командировку, чтобы решить рабочие вопросы. Но планы всех героев идут под откос, когда на Осло обрушивается страшная метель. До Рождества остается меньше суток, а группа людей не может покинуть аэропорт из-за природного катаклизма.

Рождественская буря - трейлер
Рождественская буря
трейлер
В ролях
В ролях
Ян Гуннар Рёйсе
Ян Гуннар Рёйсе
Вальтер Скарсгард
Вальтер Скарсгард
Дэннис Сторхой
Hanna Ardéhn
Йон Ёигарден
Йон Ёигарден
Ида Элиз Брош
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Рождественская буря»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 декабря 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
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