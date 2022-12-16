Сериал «Рождественская буря» – это норвежская драма о нескольких незнакомцах, которые оказываются заперты вместе в зале ожидания аэропорта Осло. Кто-то прибывает в столицу, чтобы навестить близких. Кто-то, напротив, планирует дальнее путешествие на юг, а кто-то отправляется в командировку, чтобы решить рабочие вопросы. Но планы всех героев идут под откос, когда на Осло обрушивается страшная метель. До Рождества остается меньше суток, а группа людей не может покинуть аэропорт из-за природного катаклизма.