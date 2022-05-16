Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Вспышка
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Вспышка
Вспышка (2022 - 2022) Вспышка 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность 16 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал «Вспышка» – это криминальный детектив с элементами комедии о работе необычного дуэта полицейских. Начинающий следователь и наследник влиятельного московского генерала Сева Пашин вынужден покинуть столицу и отправиться на стажировку в маленький городок Энск. Но в пути парень сталкивается с проблемами и становится подозреваемым в убийстве. Однако криминальный фотограф из местного отдела полиции по кличке Пыха представляет доказательства его невиновности. Следователь и фотограф начинают работать в паре.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Кирилл Новицкий
Виктория Полторак
Виктория Полторак
Григорий Некрасов
Владимир Литвинов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вспышка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 20 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Вспышка
Кадры из сериала
Related video
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
Приложение киноафиши