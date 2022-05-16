Сериал «Вспышка» – это криминальный детектив с элементами комедии о работе необычного дуэта полицейских. Начинающий следователь и наследник влиятельного московского генерала Сева Пашин вынужден покинуть столицу и отправиться на стажировку в маленький городок Энск. Но в пути парень сталкивается с проблемами и становится подозреваемым в убийстве. Однако криминальный фотограф из местного отдела полиции по кличке Пыха представляет доказательства его невиновности. Следователь и фотограф начинают работать в паре.