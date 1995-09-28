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О персоне
Фильмография
Ким Бо-ра
Kim Bo-ra
Киноафиша
Персоны
Ким Бо-ра
Ким Бо-ра
Kim Bo-ra
Дата рождения
28 сентября 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Популярные фильмы
Призрачный дом
(2021)
6.4545455
Любовь на поводке
(2022)
6.4
Предупреждение: не смотреть
(2019)
5.2
Фильмография Ким Бо-ра
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Мистика
Триллер
Ужасы
Год
Все
2022
2021
2019
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.4
Любовь на поводке
Love and Leashes
комедия, мелодрама
2022, Корея
6.5
Призрачный дом
Goe-gi-maen-syon
ужасы, мистика, триллер
2021, Корея
Билеты
5.2
Предупреждение: не смотреть
Amjeon
ужасы, мистика
2019, Корея
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