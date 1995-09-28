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Ким Бо-ра
Ким Бо-ра Kim Bo-ra
Киноафиша Персоны Ким Бо-ра

Ким Бо-ра

Kim Bo-ra

Дата рождения
28 сентября 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сеул, Республика Корея

Популярные фильмы

Призрачный дом
Призрачный дом (2021)
6.4545455
Любовь на поводке
Любовь на поводке (2022)
6.4
Предупреждение: не смотреть
Предупреждение: не смотреть (2019)
5.2

Фильмография Ким Бо-ра

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Любовь на поводке 6.4
Любовь на поводке Love and Leashes
комедия, мелодрама 2022, Корея
Призрачный дом 6.5
Призрачный дом Goe-gi-maen-syon
ужасы, мистика, триллер 2021, Корея
Билеты
Предупреждение: не смотреть 5.2
Предупреждение: не смотреть Amjeon
ужасы, мистика 2019, Корея
Смотреть за 1
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