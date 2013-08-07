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Постер сериала Повелитель солнца
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Киноафиша Сериалы Повелитель солнца

Повелитель солнца (2013 - 2013)

Joogoonui Taeyang 18+
Год выпуска 2013
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 19 часов 50 минут

О чем сериал

В популярной корейской дораме «Повелитель солнца» рассказывается о преуспевающем топ-менеджере по имени Чу Джун-вон. Несмотря на молодой возраст, он построил целую корпорацию и зарабатывает миллионы. Заработок он ставит превыше всего, а любовные отношения считает пустой тратой времени. Жизнь хладнокровного бизнесмена переворачивается с ног на голову, когда судьба сталкивает его с простой секретаршей Тхэ Гон-щиль. В отличие от Джун-вона, она пытается помочь каждому, кого встречает на пути, а неудача способна довести ее до слез. Кроме того, в определенный момент девушка начинает видеть духов, после чего забывает о нормальном сне.

В ролях
В ролях
Кон Хё-джин
Со Джи-соп
Ким Ми-гён
Ким Мён-су
Ким Ю-ри
Хан И-джин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Повелитель солнца - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 17 эпизодов
 
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