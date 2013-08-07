В популярной корейской дораме «Повелитель солнца» рассказывается о преуспевающем топ-менеджере по имени Чу Джун-вон. Несмотря на молодой возраст, он построил целую корпорацию и зарабатывает миллионы. Заработок он ставит превыше всего, а любовные отношения считает пустой тратой времени. Жизнь хладнокровного бизнесмена переворачивается с ног на голову, когда судьба сталкивает его с простой секретаршей Тхэ Гон-щиль. В отличие от Джун-вона, она пытается помочь каждому, кого встречает на пути, а неудача способна довести ее до слез. Кроме того, в определенный момент девушка начинает видеть духов, после чего забывает о нормальном сне.