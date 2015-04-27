Старшеклассница-сирота Ли Ын Би, измученная издевательствами в школе, бросается в воду. Очнувшись, она теряет память, но при этом у нее появляется мама, друзья и новое имя. Чье же место она заняла? Закрученная школьная дорама, где сразу две роли исполнила Ким Со-хен.

Ли Ын Би выросла в приюте. Она ведет себя как старшая сестренка по отношению к младшим детям: заботится о них и защищает от нападок. При этом никто в приюте не знает, что и самой Ын Би нужна защита. В школе она стала мишенью жестоких одноклассниц, которым нравится издеваться над Ын Би просто потому, что это остается безнаказанным. За девушку-сироту некому заступиться. Но даже ее терпение не безгранично: в отчаянии она едва не расстается с жизнью. К счастью, вовремя поспевает помощь, и Ын Би приходит в себя уже в больнице. Вот только она не помнит даже собственного имени. И когда рядом появляется взволнованная женщина, называющая ее своей дочерью, Ын Би принимает это как данность. У нее начинается новая жизнь с чистого листа: престижная школа, дом, первая любовь… Сама того не зная, она забирает себе чужую личность.