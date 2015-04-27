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Постер сериала Кто ты — школа 2015
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Киноафиша Сериалы Кто ты — школа 2015

Кто ты — школа 2015 (2015 - 2015)

Huayu: Hakgyo 2015 18+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Старшеклассница-сирота Ли Ын Би, измученная издевательствами в школе, бросается в воду. Очнувшись, она теряет память, но при этом у нее появляется мама, друзья и новое имя. Чье же место она заняла? Закрученная школьная дорама, где сразу две роли исполнила Ким Со-хен.

Ли Ын Би выросла в приюте. Она ведет себя как старшая сестренка по отношению к младшим детям: заботится о них и защищает от нападок. При этом никто в приюте не знает, что и самой Ын Би нужна защита. В школе она стала мишенью жестоких одноклассниц, которым нравится издеваться над Ын Би просто потому, что это остается безнаказанным. За девушку-сироту некому заступиться. Но даже ее терпение не безгранично: в отчаянии она едва не расстается с жизнью. К счастью, вовремя поспевает помощь, и Ын Би приходит в себя уже в больнице. Вот только она не помнит даже собственного имени. И когда рядом появляется взволнованная женщина, называющая ее своей дочерью, Ын Би принимает это как данность. У нее начинается новая жизнь с чистого листа: престижная школа, дом, первая любовь… Сама того не зная, она забирает себе чужую личность.

Кто ты — школа 2015 - трейлер первого сезона
Кто ты — школа 2015  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Нам Джу-хёк
Нам Джу-хёк
Ли Дэвид
Чон Ми-сон
Ли Пхиль-мо
Чон Но-мин
Ким Чон-нан
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

8.1
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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Сезоны
Кто ты — школа 2015 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 16 эпизодов
 
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