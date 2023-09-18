Кто сказал, что дедукцией и аналитическим складом ума могут обладать только высокоинтеллектуальные академически образованные личности? Хотя основная профессия миссис Сидху — приготовление пищи и выездной кейтеринг, она обожает разгадывать тайны. Женщина очень внимательна к деталям, обладает острым умом и четкой логикой, при этом остается чаще всего неприметной в своем поварском фартуке. Хотя полицейский детектив Бертон никак не желает этого признать, но наблюдения и выводы миссис Сидху очень помогают ему в расследованиях. Так что вскоре он начинает обращаться к ней за помощью все чаще и чаще.