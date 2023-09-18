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Постер сериала Следствие ведет миссис Сидху
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Киноафиша Сериалы Следствие ведет миссис Сидху

Следствие ведет миссис Сидху (2023 - …)

Mrs Sidhu Investigates 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Стрим-сервис Acorn TV
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Кто сказал, что дедукцией и аналитическим складом ума могут обладать только высокоинтеллектуальные академически образованные личности? Хотя основная профессия миссис Сидху — приготовление пищи и выездной кейтеринг, она обожает разгадывать тайны. Женщина очень внимательна к деталям, обладает острым умом и четкой логикой, при этом остается чаще всего неприметной в своем поварском фартуке. Хотя полицейский детектив Бертон никак не желает этого признать, но наблюдения и выводы миссис Сидху очень помогают ему в расследованиях. Так что вскоре он начинает обращаться к ней за помощью все чаще и чаще.

В ролях
В ролях
Сара Стюарт
Сара Стюарт
Крэйг Паркинсон
Крэйг Паркинсон
Даррен Тиге
Ли Николас Харрис
Ли Николас Харрис
Мира Сайал
Мира Сайал
Gordon Kennedy
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Следствие ведет миссис Сидху - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
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