Персоны
Марио Мартоне
Награды
Награды и номинации Марио Мартоне
Mario Martone
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Марио Мартоне
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Robert Bresson Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2019
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Sfera 1932 Award
Победитель
Best Film
Победитель
Best Italian Film in Venice
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1994
FEDIC Award - Special Mention
Победитель
FEDIC Award - Special Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1992
Kodak-Cinecritica Award
Победитель
Grand Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1997
Golden Lion
Номинант
Golden Lion
Номинант
