Любовь утомляет, 1995

Амалия, пожилая мать Делии, найдена мертвой на пляже, будучи одетой только в красный кружевной бюстгальтер. А накануне она звонила дочери, была пьяна и была с мужчиной… Чтобы выяснить причины загадочной смерти матери, Делия возвращается в родной Неаполь. В доме покойной она пытается реконструировать события последних лет ее жизни, что влечет за собой череду мрачных воспоминаний о детстве. Необъяснимые всплески мужского насилия в детстве перекликаются с образами, связанными с таинственными обстоятельствами смерти матери. Она покупает ярко-красное платье, под цвет одежды матери в последние минуты ее жизни…