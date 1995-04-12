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Любовь утомляет
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L'amore molesto

Любовь утомляет, 1995

1995 / Италия
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О фильме

Амалия, пожилая мать Делии, найдена мертвой на пляже, будучи одетой только в красный кружевной бюстгальтер. А накануне она звонила дочери, была пьяна и была с мужчиной… Чтобы выяснить причины загадочной смерти матери, Делия возвращается в родной Неаполь. В доме покойной она пытается реконструировать события последних лет ее жизни, что влечет за собой череду мрачных воспоминаний о детстве. Необъяснимые всплески мужского насилия в детстве перекликаются с образами, связанными с таинственными обстоятельствами смерти матери. Она покупает ярко-красное платье, под цвет одежды матери в последние минуты ее жизни…

6.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 12 апреля 1995
Возраст 18+
Режиссер
Марио Мартоне
В ролях
Анна Бонаюто
Анджела Луче
Джанни Каджафа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь утомляет 2 постера
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