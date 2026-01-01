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ЛаМоника Гарретт
LaMonica Garrett
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Персоны
ЛаМоника Гарретт
ЛаМоника Гарретт
LaMonica Garrett
Дата рождения
23 мая 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.5
1883
(2021)
8.1
Форс-мажоры
(2011)
8.1
Бруклин 9-9
(2013)
Фильмография ЛаМоника Гарретта
7.6
Список смертников: Темный волк
драма, триллер
2025, США
5
Хищник: Миссия Осирис
Osiris
боевик, ужасы, фантастика
2025, США
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8
Спецназ: Львица
триллер, боевик, драма
2023, США
7.6
Список смертников
драма, триллер
2022, США
8.5
1883
драма, приключения, вестерн, мини-сериал
2021, США
7.1
Великолепная команда
комедия
2021, США
6.1
Остров фантазий
драма, фэнтези, приключения, детектив
2021, США
4.1
Бэтвумен
драма, криминал, фантастика
2019, США
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Новости о ЛаМоника Гарретте
Инопланетный монстр атакует спецназовцев в трейлере боевика «Хищник: Миссия «Осирис»
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