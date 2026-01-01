Оповещения от Киноафиши
Александр Конев Aleksandr Konev
Александр Конев

Александр Конев

Aleksandr Konev

Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Герой триллеров
В каком театре играет

Популярные фильмы

Ученица Мессинга 6.5
Ученица Мессинга (2020)
На своем месте 6.5
На своем месте (2023)
Точка опоры 6.4
Точка опоры (2024)

Фильмография Александр Конев

Жанр
Год
Игра на своем поле
Игра на своем поле
мелодрама, драма 2026, Россия
Стокгольмский синдром
Стокгольмский синдром
мелодрама, драма 2026, Россия
Тайны белых ночей
Тайны белых ночей
мелодрама 2025, Россия
По ступеням любви
По ступеням любви
мелодрама 2024, Россия
Защитная реакция
Защитная реакция
детектив 2024, Россия
Точка опоры 6.4
Точка опоры Tochka opory
драма, мелодрама 2024, Россия
Смотреть трейлер
На своем месте 6.5
На своем месте
мелодрама 2023, Россия
Ученица Мессинга 6.5
Ученица Мессинга
драма, мелодрама 2020, Россия
Немедленное реагирование 5.3
Немедленное реагирование
криминал, детектив 2019, Россия
Странники терпенья 5.5
Странники терпенья Strangers of Patience
триллер 2019, Россия
Смотреть трейлер

Другие проекты Александр Конев
Кабала святош/Мольер
16+
Кабала святош/Мольер
Билеты
Васса (Мать)
16+
Васса (Мать)
Билеты
