Александр Конев
Aleksandr Konev
Персоны
Александр Конев
Александр Конев
Aleksandr Konev
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Герой триллеров
В каком театре играет
Молодежный театр на Фонтанке
Популярные фильмы
6.5
Ученица Мессинга
(2020)
6.5
На своем месте
(2023)
6.4
Точка опоры
(2024)
Фильмография Александр Конев
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2026
2025
2024
2023
2020
2019
10
Фильмы
2
Сериалы
8
Актер
10
Игра на своем поле
мелодрама, драма
2026, Россия
Стокгольмский синдром
мелодрама, драма
2026, Россия
Тайны белых ночей
мелодрама
2025, Россия
По ступеням любви
мелодрама
2024, Россия
Защитная реакция
детектив
2024, Россия
6.4
Точка опоры
Tochka opory
драма, мелодрама
2024, Россия
Смотреть трейлер
6.5
На своем месте
мелодрама
2023, Россия
6.5
Ученица Мессинга
драма, мелодрама
2020, Россия
5.3
Немедленное реагирование
криминал, детектив
2019, Россия
5.5
Странники терпенья
Strangers of Patience
триллер
2019, Россия
Смотреть трейлер
Другие проекты Александр Конев
16+
Кабала святош/Мольер
Билеты
16+
Васса (Мать)
Билеты
