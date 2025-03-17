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Киноафиша Сериалы Тайны белых ночей

Тайны белых ночей (2025 - 2025)

Tajny belyh nochej 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Евгения с мужем переезжает в Петербург — город, где когда-то встретила свою первую любовь, молодого врача Кирилла. Но тогда он внезапно исчез, разбив ей сердце. Спустя годы судьба снова сталкивает их: после аварии супруга Евгении оперирует уже известный хирург Кирилл Полетаев. Встреча пробуждает забытые чувства.  Однако их роман оказывается под угрозой. Невеста Кирилла, узнав о случившемся, грозит разрушить его карьеру и репутацию. В поисках поддержки Женя обращается к Леону, бывшему другу Кирилла. Тот влюбляется в неё, но остаётся благородным и помогает сопернику, несмотря на старые обиды.  Кирилл не выдерживает испытаний — потеряв всё, он обвиняет Женю в своих бедах. Она решает уйти, оставляя прошлое позади. Собираясь покинуть Петербург, Женя ещё не подозревает, что её ждёт настоящая любовь.

В ролях
В ролях
Дана Абызова
Дана Абызова
Александр Конев
Василий Шмаков
Василий Шмаков
Анастасия Лифанова
Анастасия Лифанова
Андрей Полищук
Андрей Полищук
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Тайны белых ночей - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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