Евгения с мужем переезжает в Петербург — город, где когда-то встретила свою первую любовь, молодого врача Кирилла. Но тогда он внезапно исчез, разбив ей сердце. Спустя годы судьба снова сталкивает их: после аварии супруга Евгении оперирует уже известный хирург Кирилл Полетаев. Встреча пробуждает забытые чувства. Однако их роман оказывается под угрозой. Невеста Кирилла, узнав о случившемся, грозит разрушить его карьеру и репутацию. В поисках поддержки Женя обращается к Леону, бывшему другу Кирилла. Тот влюбляется в неё, но остаётся благородным и помогает сопернику, несмотря на старые обиды. Кирилл не выдерживает испытаний — потеряв всё, он обвиняет Женю в своих бедах. Она решает уйти, оставляя прошлое позади. Собираясь покинуть Петербург, Женя ещё не подозревает, что её ждёт настоящая любовь.