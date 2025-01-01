Режиссёрская интерпретация пьесы Горькова в Молодёжном театре на Фонтанке

В Молодёжном театре на Фонтанке готовится к премьере спектакль «Васса (Мать)» по пьесе Максима Горького. В этой постановке роль Вассы исполняет заслуженная артистка России Екатерина Унтилова. Режиссёр Семён Спивак выбрал первую версию пьесы, написанную Горьким в 1910 году, чтобы передать драму распада семьи через личные и финансовые конфликты.

Сюжет и конфликты

Сюжет пьесы разворачивается вокруг семьи Железновых, которая находится на грани разрушения из-за внутреннего конфликта. Муж Вассы при смерти, и его брат хочет забрать свою долю из общего дела. Васса, стремясь сохранить семейное наследие, сталкивается с равнодушием и эгоизмом своих детей и родственников. В этой семье спонтанные желания одних и жёсткие решения других разъедают её изнутри.

Темы и послание

Режиссёр Спивак делает акцент на сохранении духовных ценностей и необходимости взаимоуважения среди близких. Спектакль представляет собой откровенный разговор о распространённых ошибках в отношениях с родными и о том, как порой мы забываем, что человек жив не хлебом единым.

Спектакль «Васса (Мать)» станет важной частью репертуара Молодёжного театра на Фонтанке, предлагая зрителям глубокую эмоциональную и социальную рефлексию о семье и человеческих ценностях.