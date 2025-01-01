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Васса (Мать)
Киноафиша Васса (Мать)

Спектакль Васса (Мать)

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Режиссёрская интерпретация пьесы Горькова в Молодёжном театре на Фонтанке

В Молодёжном театре на Фонтанке готовится к премьере спектакль «Васса (Мать)» по пьесе Максима Горького. В этой постановке роль Вассы исполняет заслуженная артистка России Екатерина Унтилова. Режиссёр Семён Спивак выбрал первую версию пьесы, написанную Горьким в 1910 году, чтобы передать драму распада семьи через личные и финансовые конфликты.

Сюжет и конфликты

Сюжет пьесы разворачивается вокруг семьи Железновых, которая находится на грани разрушения из-за внутреннего конфликта. Муж Вассы при смерти, и его брат хочет забрать свою долю из общего дела. Васса, стремясь сохранить семейное наследие, сталкивается с равнодушием и эгоизмом своих детей и родственников. В этой семье спонтанные желания одних и жёсткие решения других разъедают её изнутри.

Темы и послание

Режиссёр Спивак делает акцент на сохранении духовных ценностей и необходимости взаимоуважения среди близких. Спектакль представляет собой откровенный разговор о распространённых ошибках в отношениях с родными и о том, как порой мы забываем, что человек жив не хлебом единым.

Спектакль «Васса (Мать)» станет важной частью репертуара Молодёжного театра на Фонтанке, предлагая зрителям глубокую эмоциональную и социальную рефлексию о семье и человеческих ценностях.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Екатерина Унтилова
Анна Геллер
Александр Конев
Андрей Зарубин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 600 ₽

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