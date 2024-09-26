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Постер сериала По ступеням любви
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Киноафиша Сериалы По ступеням любви

По ступеням любви (2024 - 2024)

Po stupenyam lyubvi 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

После предательства мужа Ольга подает на развод и уезжает в родной город к матери и сестре Маше. В Кувшинске Ольга знакомится с Олегом – полицейским, который занимается поисками серийного маньяка. Между молодыми людьми возникают чувства, но в город приезжает муж Ольги с попытками вернуть ее.  Ольга понимает, что он не остановится и обращается к Олегу – он обещает помочь, а на следующий день мужа Ольги находят убитым. Все указывает на то, что преступление совершил Олег. Он попадает за решетку, но Ольга решает бороться за его свободу и ищет свидетелей. К ней обращается частный сыщик Сергей и решает изучить дело. Сергей доказывает виновность Олега, но вскоре Ольга находит несостыковку в его доказательствах. Она в одиночку продолжает расследование и выясняет, что Сергей – не тот, за кого себя выдает…

В ролях
В ролях
Андрей Сенькин
Андрей Сенькин
Александр Конев
Валерия Бурдужа
Валерия Бурдужа
Андрей Милюхин
Андрей Милюхин
Валерия Мельник
Валерия Мельник
Сергей Белякович
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
По ступеням любви - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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