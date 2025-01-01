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Кабала святош/Мольер
Киноафиша Кабала святош/Мольер

Спектакль Кабала святош/Мольер

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Кабала святош»: пьеса Булгакова о Мольере в Молодежном театре на Фонтанке

История пьесы

«Кабала святош», пьеса Михаила Булгакова о великом французском комедиографе Ж.-Б. Мольере, была написана в 1929 году. История её постановок сложна и полна противоречий. Впервые представление прошло на сцене Московского художественного театра в 1936 году, но после всего семи показов спектакль был снят с репертуара. Тема конфликта между художником и властью, воплощенная в отношениях Мольера и Людовика XIV, долгое время вызывала острые споры. Однако с годами пьеса стала одной из самых востребованных на русской сцене.

Знаковые постановки

«Кабала святош» неоднократно ставилась выдающимися режиссерами, такими как Анатолий Эфрос, Юрий Любимов, Олег Ефремов, Олег Табаков и Юрий Соломин. Особое место в истории спектакля занимает постановка Сергея Юрского в БДТ им. Г. Товстоногова в 1973 году, где сам Юрский исполнил роль Мольера.

Сюжет и тема

Действие пьесы разворачивается во Франции времен Людовика XIV. Мольер, находясь на пике своего таланта, завершает работу над «Тартюфом». Несмотря на благосклонность короля, вокруг него плетутся интриги врагов и завистников, угрожающих разрушить его жизнь и творчество. Каждый режиссер интерпретирует эту историю по-своему: как трагедию творца, поддерживаемого и затем уничтоженного властью; как историю старика, преданного близкими; как портрет человека, пытающегося сохранить себя в условиях давления.

Постановка Семена Спивака

Режиссер Семен Спивак предлагает зрителям размышления о свободе творчества и ответственности творческой личности перед обществом. Обращение к судьбе Мольера становится способом исследовать, как общество влияет на гения, который, несмотря на свой талант, остается простым человеком.

Булгаковский триптих

Семен Спивак уже не раз обращался к творчеству Михаила Булгакова. Его постановки «Дни Турбиных» и «Дон Кихот» стали легендарными на сцене Молодежного театра на Фонтанке, привлекая внимание зрителей и критиков. «Кабала святош» станет финальной частью этого булгаковского триптиха, завершая глубокое исследование темы творчества, власти и человеческой судьбы.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Анастасия Тюнина
Анастасия Тюнина
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
Сергей Яценюк
Александр Конев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер Кабала святош/Мольер

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