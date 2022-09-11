Замена, 2022

В ролях
Альфредо Кастро
El Chileno
Agustín Rittano
Perro Olmos
Все актеры и съемочная группа
Композитор
José Villalobos
Детали фильма
Страна
Аргентина / Италия / Франция / Испания / Мексика
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
20 октября 2022
Премьера в мире
11 сентября 2022
Дата выхода
|20 октября 2022
|Аргентина
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|20 января 2023
|Великобритания
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|13 января 2023
|Испания
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Сборы в мире
$24 334
Производство
Arcadia Motion Pictures, Bord Cadre Films, El Campo Cine
Другие названия
El Suplente, The Substitute, Il supplente, Litteraturvikaren, Asendaja, Litteraturvikarien, Vekil Öğretmen, Zastępstwo, ตัวแทน