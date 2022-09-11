Замена, 2022

Страна Аргентина / Италия / Франция / Испания / Мексика

Продолжительность 1 час 50 минут

Год выпуска 2022

Премьера онлайн 20 октября 2022

Премьера в мире 11 сентября 2022

Дата выхода 20 октября 2022 Аргентина 20 января 2023 Великобритания 13 января 2023 Испания

Сборы в мире $24 334

Производство Arcadia Motion Pictures, Bord Cadre Films, El Campo Cine