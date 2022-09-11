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Постер фильма Замена
6.4
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6.4

Замена

, 2022
El Suplente
Аргентина, Италия, Франция, Испания, Мексика / драма / 18+
Постер фильма Замена
6.4

В ролях

Барбара Ленни
Барбара Ленни
Mariela
Альфредо Кастро
El Chileno
Рита Кортесе
Рита Кортесе
Amalia
Мария Мерлино
Clara
Лукас Арруа
Рената Лерман
Sol
Хуан Минухин
Lucio
Agustín Rittano
Perro Olmos
Josh Golombek
Walter
Josh Golombek
Walter
Belen Enguidanos
Vanesa
Belen Enguidanos
Vanesa
Режиссер Диего Лерман, Celina Duprat
Сценарист Диего Лерман, María Meira, Luciana De Mello, Хуан Вера, Nicolás Avruj
Композитор José Villalobos
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Италия / Франция / Испания / Мексика
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 октября 2022
Премьера в мире 11 сентября 2022
Дата выхода
20 октября 2022 Аргентина
20 января 2023 Великобритания
13 января 2023 Испания
Сборы в мире $24 334
Производство Arcadia Motion Pictures, Bord Cadre Films, El Campo Cine
Другие названия
El Suplente, The Substitute, Il supplente, Litteraturvikaren, Asendaja, Litteraturvikarien, Vekil Öğretmen, Zastępstwo, ตัวแทน

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 4 сентября 2023

Отзывы о фильме

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