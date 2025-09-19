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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Тигры
, 2025
Los Tigres
Испания, Франция / криминал, триллер / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.4
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
История сосредоточена на Антонио и его сестре Эстрелье, опытных промышленных дайверах, работающих в порту Уэльва. Финансовые трудности вынуждают их ввязаться в опасную авантюру, связанную с поиском кокаина, спрятанного на дне затонувшего судна.
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В ролях
Антонио де ла Торре
Antonio
Барбара Ленни
Estrella
Хоакин Нуньес
Gordo
Jesús del Moral
Cano
Сесар Висенте
Nico
Skone
Richar
Silvia Acosta
Cinta
Marta Correa Radwanska
Estrella hija Antonio
Fabiola Correa Radwanska
María hija Antonio
Nico Montoya
Carlos Bernardino
Melania Cruz
Режиссер
Альберто Родригес
Сценарист
Рафаэль Кобос
,
Альберто Родригес
Композитор
Хулио Де Ла Роза
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания / Франция
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
21 мая 2026
Премьера в мире
19 сентября 2025
Дата выхода
31 октября 2025
Испания
12
14 мая 2026
Италия
31 декабря 2025
Франция
Бюджет
€10 000 000
Сборы в мире
$2 002 704
Производство
Crea SGR, Diputación de Huelva, Feelgood Media
Другие названия
Los Tigres, The Tigers, Into the Deep - Tödlicher Tauchgang, Le Tigri Di Mompracem, Untitled Alberto Rodríguez/Le Pacte Project
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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