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Игорь Стам
Игорь Стам
О персоне
Фильмография
Игорь Стам
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Дата рождения
18 декабря 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Игорь Стам
Родился 18 декабря 1983 года. Калининград, СССР (Россия).
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Фильмография Игорь Стам
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драма, боевик
2020, Россия
0.0
Кастинг
комедия
2018, Россия
4.0
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