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Постер сериала Сколько стоит совесть?
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Киноафиша Сериалы Сколько стоит совесть?

Сколько стоит совесть? (2025 - 2025)

Skolko stoit sovest? 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Ольга и Дмитрий становятся свидетелями страшной аварии. Супругам удается спасти людей, но позже они узнают, что один из пассажиров погиб, а Вика, которая была за рулем, чудом выжила. Вскоре к Дмитрию приезжает адвокат отца Вики – бизнесмена Рацкого, и предлагает сделку. Они должны дать показания, что водителем был погибший парень. За это им готовы щедро заплатить. Под давлением обстоятельств, Ольга и Дмитрий соглашаются. Все это время Ольгу мучает совесть… Чтобы помочь семье погибшего, она решает забрать к себе его дочку Катю. С этого момента их жизнь с Дмитрием буквально идет под откос…

В ролях
В ролях
Сергей Ершов
Сергей Ершов
Ксения Савицкая
Мария Палей
Евгений Токарев
Николай Герман
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сколько стоит совесть? - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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