Спектакль Путь к сердцу

«Путь к сердцу» — такое простое и понятное название. Но, как всегда у Дмитрия Данилова, то, что сначала кажется очевидным, оказывается не совсем тем, чем выглядит. На этот раз абсурдность пьесы заключается в самом устройстве жизни, которую Данилов так искусно препарирует. Он видит в повседневности особые образы, находит необычных персонажей и мастерски рассказывает о них.
В центре пьесы — рассказ мужчины о любви. Он говорит без остановки, пока не расскажет всё: о ней, о себе и о своём пути к её сердцу. Эта откровенная история передана через удивительную музыкальность текста, свойственную Данилову.
Игорь Стам, работающий с постановкой, говорит о пьесе так:
«Текст Дмитрия Данилова — он как музыка. Это сложно, красиво, удивительно. Если вы подписаны на каналы Данилова, то наверняка читали его поэтические тексты. Его новый монолог написан в стиле верлибра, но это не просто стихотворение — это пьеса».
Театр.doc — место, созданное для открытий. По словам Игоря Стама, постановка пьесы «Путь к сердцу» здесь просто необходима:
«Это то новое, что должно быть в театре. Новое, чего ищешь. Мне хочется это сыграть, хочется это поставить. Эта пьеса открывает новые двери, которые так увлекательно распахивать».
Спектакль обещает стать не только ярким театральным событием, но и проникновенным разговором о жизни, любви и её абсурдности.