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Путь к сердцу
Билеты от 1500₽
Киноафиша Путь к сердцу

Спектакль Путь к сердцу

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Игоря Стама для взрослых

«Путь к сердцу» — такое простое и понятное название. Но, как всегда у Дмитрия Данилова, то, что сначала кажется очевидным, оказывается не совсем тем, чем выглядит. На этот раз абсурдность пьесы заключается в самом устройстве жизни, которую Данилов так искусно препарирует. Он видит в повседневности особые образы, находит необычных персонажей и мастерски рассказывает о них.

История о любви

В центре пьесы — рассказ мужчины о любви. Он говорит без остановки, пока не расскажет всё: о ней, о себе и о своём пути к её сердцу. Эта откровенная история передана через удивительную музыкальность текста, свойственную Данилову.

Музыкальный ритм текста

Игорь Стам, работающий с постановкой, говорит о пьесе так:

«Текст Дмитрия Данилова — он как музыка. Это сложно, красиво, удивительно. Если вы подписаны на каналы Данилова, то наверняка читали его поэтические тексты. Его новый монолог написан в стиле верлибра, но это не просто стихотворение — это пьеса».

Идеальная площадка для премьеры

Театр.doc — место, созданное для открытий. По словам Игоря Стама, постановка пьесы «Путь к сердцу» здесь просто необходима:

«Это то новое, что должно быть в театре. Новое, чего ищешь. Мне хочется это сыграть, хочется это поставить. Эта пьеса открывает новые двери, которые так увлекательно распахивать».

Спектакль обещает стать не только ярким театральным событием, но и проникновенным разговором о жизни, любви и её абсурдности.

Режиссер
Игорь Стам
Игорь Стам
В ролях
Игорь Стам
Игорь Стам

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Путь к сердцу Путь к сердцу

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