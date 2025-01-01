Спектакль Хуманитас Инжиниринг

Женская история на грани реальности и фантазии

Никакой фантастики, никаких сверхъестественных событий. Просто женщина хочет, чтобы ей было с НИМ хорошо. И всё, что ей нужно, — это мужчина, который будет соответствовать её идеалам. Он должен быть определённого роста, веса, с подходящим носом и, конечно, размером ноги. И главное — никогда не говорить «не выдумывай». Ведь забота по шкале от 1 до 10 — только 10. И вот, компания «Хуманитас Инжиниринг» обещает создать идеального партнера, соответствующего всем её запросам. Чёткие формулировки — ключ к успеху.

Женщина-робот и её заказ

Приём заявок ведет женщина-робот. Она не обсуждает, не сомневается, она фиксирует и уточняет каждое пожелание. Всё записано, утверждено, и модель в разработке. Но что если идеальный партнёр — это совсем не то, чем он кажется? Когда всё сделано так, как ты заказывала, возможно ли настоящее счастье?

Кто мы на самом деле?

«Опытные экземпляры», созданные по чьему-то заказу, или всё же реальные люди? И что важнее? Вопросы остаются.

Игорь Стам о спектакле:

«Первый раз делаю женскую историю. Все спектакли, которые ставил, были о мужчинах. Но пришло время для чего-то нового. Звёзды сошлись, команда сложилась. Замечательные актрисы — Алина Большакова и Алина Спивак — стали основой этого проекта. И пьеса сразу нашлась. Она написана не сегодня, но только сейчас попала ко мне. Автор, Мария Зелинская, лауреат множества престижных премий. Мы не ставим антиутопию, это не какой-то фантастический антураж. Мы создаём настоящий спектакль по канонам Театра.doc. На сцене люди, говорящие так, как в жизни, одетые так, как на улице. Главное — это то, как они проживают историю».

О пьесе Марии Зелинской

Мария Зелинская — лауреат и номинант топовых драматургических конкурсов и фестивалей, таких как «Премьера.txt», «Любимовка», «Новая пьеса» и др.