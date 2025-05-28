Блестящий стоматолог Вика счастливо замужем за красавцем Максимом. Несмотря на то, что Максим не приносит денег в дом, пытаясь заработать на криптовалюте, Вика верит в его успех и помогает больной свекрови, которая никогда не одобряла выбор сына. Вика мечтает о ребенке и немного завидует подругам, которые уже стали матерями, но Максим хочет и дальше жить для себя. Вскоре у нее начинаются проблемы на работе из-за пациентки, жены влиятельного чиновника: она угрожает Вике крахом карьеры. Точкой невозврата становится предательство мужа – она застает его с любовницей…