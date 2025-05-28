Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Солнце за облаками
1 постер
Киноафиша Сериалы Солнце за облаками

Солнце за облаками (2025 - 2025)

Solnce za oblakami 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Блестящий стоматолог Вика счастливо замужем за красавцем Максимом. Несмотря на то, что Максим не приносит денег в дом, пытаясь заработать на криптовалюте, Вика верит в его успех и помогает больной свекрови, которая никогда не одобряла выбор сына. Вика мечтает о ребенке и немного завидует подругам, которые уже стали матерями, но Максим хочет и дальше жить для себя.   Вскоре у нее начинаются проблемы на работе из-за пациентки, жены влиятельного чиновника: она угрожает Вике крахом карьеры. Точкой невозврата становится предательство мужа – она застает его с любовницей…

В ролях
В ролях
Евгений Вакунов
Игорь Стам
Игорь Стам
Елена Старостина
Ксения Непотребная
Екатерина Симаходская
Екатерина Симаходская
Кристина Веденеева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Солнце за облаками - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них
Во всем виновата Анфиса из «Девчат»: почему Рыбников не любил Румянцеву?
Гэндальф на джипе и «битва» Арагорна с камерой: самые дурацкие ляпы «Властелина колец»
«Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета
Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли
В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра
Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей
Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм
175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами
У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше