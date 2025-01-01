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Человек из Подольска
Билеты от 2000₽
Киноафиша Человек из Подольска

Спектакль Человек из Подольска

Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Человек из Подольска»: абсурд и реальность в одном кадре

Пьеса Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» — это драматургический дебют писателя, который известен своими поэтическими произведениями и произведениями в жанре «серии наблюдений». В пьесе, как и в его прозе, переплетаются элементы абсурда и точности наблюдений, что создаёт уникальный эффект, который трудно описать без погружения в сам текст. Сюжет пьесы разворачивается в московском отделении полиции, которое неожиданно становится интеллектуальным убежищем. Вместо пыток — допросы с философскими вопросами, которые заставляют персонажей теряться, а зрителей — задумываться о смысле и пустоте человеческой жизни.

Силы интеллекта в абсурде

В «Человеке из Подольска» Данилов обыгрывает тему абсурда, которая становится буквально орудием «пытки» для главных героев. Вопросы, которые задаются в ходе допросов, могут довести человека до полного саморазрушения, вызывая ощущение бессмысленности существования. Это, по сути, не просто абсурдный эксперимент, а попытка исследовать границы человеческой психики и смысл жизни через призму интеллектуальных провокаций.

От литературы к драматургии

Данилов, известный своими глубокими литературными произведениями, в пьесе использует свои умения, чтобы создать уникальное пространство для размышлений. В его пьесе отсутствует чёткая граница между реальностью и абсурдом, и это даёт произведению философскую глубину. Пьеса продолжает традицию европейской литературы, которую Данилов продолжает и в своих театральных поисках.

Режиссер
Михаил Угаров
В ролях
Александр Хант
Александр Хант
Игорь Стам
Игорь Стам
Антон Ильин
Алексей Губкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽
31 июля
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2500 ₽
7 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽
12 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽
17 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽
18 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽
23 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽
30 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска Человек из Подольска

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