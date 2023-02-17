«Аферисты»: Рецензия Киноафиши

Небольшой книжный магазинчик Нижнего Ист-Сайда. Между стеллажами с обычными корешками стоит застекленный шкафчик, где хранятся настоящие сокровища вроде первого издания «Джейн Эйр». Том ( Джастис Смит ) управляет магазином и по совместительству работает там продавцом, предаваясь эскапизму в мире увлекательных историй. Кажется, что он прячется от нелюбви за грудами редких фолиантов.

Но в один прекрасный день в лавку входит воспитанная и обаятельная Сандра (Бриана Миддлтон). Она изучает американскую литературу и ищет подарок для одного из преподавателей. С этой милой встречи начинается бурный роман, как в самых трогательных книгах. На такой лиричной ноте он развивается до тех пор, пока посреди ночи у них дома не раздается стук в дверь. Сандра объясняет, что это ее брат; он задолжал крупную сумму опасным людям. Она отчаянно хочет ему помочь, но у нее нет денег. Зато у милашки Тома есть доступ к семейному состоянию отца-миллиардера. Деньги уже уложены в сумку, Сандра забирает ее и больше не появляется.

Фильм «Аферисты», написанный Брайаном Гейтвудом и Алессандро Танакой, разделен на главы, каждая из которых названа в честь другого персонажа и начинается с новой точки отсчета в повествовании. Помимо Тома и Сандры мы встречаем Макса ( Себастиан Стэн ) — мошенника, который проворачивает хитровыдуманные схемы. И Мэдлин ( Джулианна Мур ), которая не просто так окучивает одного состоятельного мужчину Ричарда ( Джон Литгоу ).

Снял драму Бенжамин Карон, который уже успел поработать над успешными сериалами. Он срежиссировал три эпизода нашумевшего в прошлом году « Андора » — спин-оффа « Звездных войн », «Последнюю проблему» в « Шерлоке » и пару серий « Короны ». Так что «Аферисты» — это, пожалуй, первая большая история, которую Карон снял от и до сам. Полнометражный фильм получился интересным. Однако, как это часто бывает, режиссер не смог избавиться в полном метре от привычки к растянутому сериальному нарративу. Четыре линии медленного повествования комфортнее расположились бы в нескольких сериях, чем в одной картине.

Аферисты

Кроме того, идея фильма раздражающе банальна и формулируется как-то так: все тайное всегда становится явным. Но сильная сторона этой привлекательной криминальной драмы — в ее камерности, театральности. «Аферисты» — длинный (может, даже чересчур) рассказ с четырьмя неизвестными, которые постепенно заменяются на числа в сложном уравнении большой игры. Эти неизвестные — персонажи, которые по очереди оказываются то среди аферистов, то в числе обманутых. Тома, Сандру, Макса и Мэдлин объединяет лишь одно — они все умеют отлично притворяться. Сюжет строится как матрешка, которая собирается с малой фигурки до самой большой в четырех частях фильма. Причем создает это Бенжамин Карон с особым стилем и шармом.

Когда красивые люди талантливо лгут, это заставляет испытывать противоречивые эмоции — от отвращения до восхищения. Что и вызывает интерес, помимо того, как аферисты проворачивают махинации и как их потом раскрывают. Кино о длинных аферах — как манкая обманка. В них хочется погружаться, вязнуть вместе с героями в тягучей субстанции из лжи и при этом не чувствовать актерской фальши. А еще испытывать приятное чувство от игры с разной степенью информированности героев и зрителя, который уже давно обо всем догадался. Всего этого в фильме достаточно.

Аферисты

Сценарий в формате книги мог бы занять достойное место на полочке в магазине Тома. Хотя то, что уже в начале каждой из частей ясна ее развязка и примерное развитие, несколько снижает впечатление. Поэтому разжевывание всего в двухчасовом хронометраже кажется излишним и утомляет еще в третьей части. Кульминацией этой истории становится нелепое противостояние, которое завершается еще одной банальщиной: не судите о книге по обложке.