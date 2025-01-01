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Женитьба
Билеты от 1000₽
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Спектакль Женитьба

Постановка
Театр комедии. Основная сцена 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Искромётная комедия по пьесе Н. В. Гоголя

О спектакле

Комедия «Женитьба» — самая веселая из пьес Николая Васильевича Гоголя, которая может развеселить даже самого искушенного зрителя. Яркая история о несостоявшейся свадьбе уже почти двести лет привлекает внимание публики.

Неповторимые образы и герои

Нерешительный чиновник, требовательная невеста, неудачливые женихи и ловкая сваха — все эти сатирические образы оживают на сцене, даря зрителям незабываемые эмоции от настоящей комедии.

Классическое воплощение на сцене

Спектакль театра Комедии предлагает классическое прочтение пьесы Гоголя с красочными декорациями и, конечно, звездным составом актёров.

Режиссер
Александр Исаков
В ролях
Дмитрий Белоцерковский
Дмитрий Белоцерковский
Юлия Куварзина
Юлия Сулес
Святослав Ещенко
Сергей Степин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
24 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
31 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
7 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
14 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
20 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
13:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽
21 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
13:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽
28 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
5 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
12 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
9 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
16 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
23 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽
30 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:00 от 1200 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

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