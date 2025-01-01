Спектакль Женитьба

Искромётная комедия по пьесе Н. В. Гоголя

О спектакле

Комедия «Женитьба» — самая веселая из пьес Николая Васильевича Гоголя, которая может развеселить даже самого искушенного зрителя. Яркая история о несостоявшейся свадьбе уже почти двести лет привлекает внимание публики.

Неповторимые образы и герои

Нерешительный чиновник, требовательная невеста, неудачливые женихи и ловкая сваха — все эти сатирические образы оживают на сцене, даря зрителям незабываемые эмоции от настоящей комедии.

Классическое воплощение на сцене

Спектакль театра Комедии предлагает классическое прочтение пьесы Гоголя с красочными декорациями и, конечно, звездным составом актёров.