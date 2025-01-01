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Как пришить старушку
Билеты от 1200₽
Киноафиша Как пришить старушку

Спектакль Как пришить старушку

Постановка
Театр комедии. Основная сцена 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Комедия по произведению известного писателя-сатирика Григория Горина

О чем постановка
«Как пришить старушку» – веселая, добрая и немного грустная история о том, как троица мошенников, спасаясь от преследования полиции, попадает в дом к одинокой старушке, совсем не подозревая, что эта встреча так сильно изменит их жизни. Поначалу им в голову приходит «блестящая» мысль – застраховать Памелу, устроить несчастный случай и получить деньги. Однако реализовать до конца свой циничный план им не удаётся, и вместо этого в их сердцах просыпаются светлые и добрые чувства.

Григорий Горин: комедиограф и драматург
Произведения автора стали знаковыми на сценах театров и в кино. Даже в застойные годы его работы экранизировались и ставились на сценах, что говорит о силе и актуальности его творчества. Удивительно? Да, но острая сатира Горина никогда не стеснялась попадания в самые важные мишени.

 

 

Режиссер
Александр Исаков
В ролях
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Олег Акулич
Нелли Пшенная
Дмитрий Белоцерковский
Дмитрий Белоцерковский
Юлия Куварзина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
5 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
12 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
19 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
26 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
2 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
9 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
16 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
21 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
23 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
30 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
7 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
14 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
21 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
28 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
11 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
18 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽
25 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку Как пришить старушку

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