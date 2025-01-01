Спектакль Как пришить старушку

Комедия по произведению известного писателя-сатирика Григория Горина

О чем постановка

«Как пришить старушку» – веселая, добрая и немного грустная история о том, как троица мошенников, спасаясь от преследования полиции, попадает в дом к одинокой старушке, совсем не подозревая, что эта встреча так сильно изменит их жизни. Поначалу им в голову приходит «блестящая» мысль – застраховать Памелу, устроить несчастный случай и получить деньги. Однако реализовать до конца свой циничный план им не удаётся, и вместо этого в их сердцах просыпаются светлые и добрые чувства.

Григорий Горин: комедиограф и драматург

Произведения автора стали знаковыми на сценах театров и в кино. Даже в застойные годы его работы экранизировались и ставились на сценах, что говорит о силе и актуальности его творчества. Удивительно? Да, но острая сатира Горина никогда не стеснялась попадания в самые важные мишени.