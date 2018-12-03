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Постер сериала Тайны госпожи Кирсановой
Постер сериала Тайны госпожи Кирсановой
Рейтинги
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2 постера
Киноафиша Сериалы Тайны госпожи Кирсановой

Тайны госпожи Кирсановой (2018 - 2019)

Tajny gospozhi Kirsanovoj 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 40 часов 0 минут

О чем сериал

У главной героини, 28-летней Ларисы Кирсановой, расстроилась свадьба из-за того, что жених, Павел Бестужев, исчез без всяких объяснений. Чтобы справиться с потрясением, Лариса Кирсанова отправляется на Балканы, где идет русско-турецкая война, и служит сестрой милосердия. После войны Лариса приезжает в Богородск, где живет ее тетушка и откуда родом Павел - Лариса планирует узнать тайну его исчезновения. Девушка зарабатывает на жизнь преподаванием математики в гимназии. Но вместе с этим ей приходится раскрывать преступления и соответствовать образу бесстрашной амазонки, которым ее наделила молва.

В ролях
В ролях
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Максим Битюков
Максим Битюков
Антон Батырев
Антон Батырев
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Илья Ильиных
Илья Ильиных
Дмитрий Белоцерковский
Дмитрий Белоцерковский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Тайны госпожи Кирсановой - Сезон 1 Сезон 1
2018, 50 эпизодов
 
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