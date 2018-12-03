У главной героини, 28-летней Ларисы Кирсановой, расстроилась свадьба из-за того, что жених, Павел Бестужев, исчез без всяких объяснений. Чтобы справиться с потрясением, Лариса Кирсанова отправляется на Балканы, где идет русско-турецкая война, и служит сестрой милосердия. После войны Лариса приезжает в Богородск, где живет ее тетушка и откуда родом Павел - Лариса планирует узнать тайну его исчезновения. Девушка зарабатывает на жизнь преподаванием математики в гимназии. Но вместе с этим ей приходится раскрывать преступления и соответствовать образу бесстрашной амазонки, которым ее наделила молва.