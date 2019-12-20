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Повезло, 2019

2019 / Австрия
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О фильме

Артур — отличный художник, променявший карьеру иллюстратора или автора комиксов на тихую жизнь в тени жены: пока она делает учительскую карьеру, он даёт уроки нерадивым школьникам и ходит на скромную службу в копировальный магазинчик. Всё меняется, когда Артур реагирует на флирт загадочной и прекрасной блондинки Алис. С этой секунды начинается его нисхождение в страну эротических чудес и уголовных преступлений... Чёрная комедия об относительности везения выделяется изумительным актёрским дуэтом — Филипп Хохмайр («Эксперимент», «Сияние дней») и Юлия Рой (звезда фильмов Бенуа Жако «Навсегда» и «Ева»). Они идеально чувствуют стиль и атмосферу городской любовно-роковой сказки, легко переходят от смешного к зловещему и источают тонны обаяния, без которого удачной лукавой комедии на грани с триллером не получится.

5.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 20 декабря 2019
Возраст 18+
Режиссер
Питер Пайер
В ролях
Филипп Хохмайр
Филипп Хохмайр
Лариса Фукс
Джулия Рой
Джулия Рой
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Повезло 1 постер
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