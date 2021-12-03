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Дневник слабака
Diary of a Wimpy Kid
Дневник слабака, 2021
2021 / США
Трейлер
6.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Жанр:
анимация
комедия
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6.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность
57 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
3 декабря 2021
Премьера в мире
3 декабря 2021
Стрим-сервис
Disney+
Режиссер
Джефф Кинни
В ролях
Крис Диамантополос
Брэйди Нун
Кристиан Конвери
Все актеры и съемочная группа
4 постера
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Новости о мультфильме
Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Студия Disney выпустила трейлер мультфильма «Дневник слабака»
Анимационная лента является адаптацией одноименного фильма, который основан на серии книг писателя Джеффа Кинни.
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20 октября 2021 16:25
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