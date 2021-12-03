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Дневник слабака Дневник слабака
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Diary of a Wimpy Kid

Дневник слабака, 2021

2021 / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 декабря 2021
Премьера в мире 3 декабря 2021
Стрим-сервис Disney+
Режиссер
Джефф Кинни
В ролях
Крис Диамантополос
Крис Диамантополос
Брэйди Нун
Кристиан Конвери
Кристиан Конвери
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Дневник слабака 4 постера
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Студия Disney выпустила трейлер мультфильма «Дневник слабака» Анимационная лента является адаптацией одноименного фильма, который основан на серии книг писателя Джеффа Кинни.
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20 октября 2021 16:25
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