Киноафиша Персоны Джоди Комер Награды

Награды и номинации Джоди Комер

Jodie Comer
Награды и номинации Джоди Комер
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
 Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019 MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
