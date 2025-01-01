Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джоди Комер
Награды
Награды и номинации Джоди Комер
Jodie Comer
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джоди Комер
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667