Тесса чистокровная. Молодой, блестящий адвокат, любящий побеждать. Она прошла путь от пролетарского происхождения до достижения вершины своей игры; защищая, ведя перекрестные допросы и освещая тени сомнения в любом деле. Неожиданное событие заставляет ее столкнуться с линиями, где расходятся патриархальная власть закона, бремя доказывания и морали.
|21 июля 2022
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|Польша
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