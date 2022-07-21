Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма NT LIVE: На первый взгляд
9.1
Киноафиша Фильмы NT LIVE: На первый взгляд
9.1

NT LIVE: На первый взгляд

, 2022
National Theatre Live: Prima Faci
Великобритания / спектакль / 18+
Постер фильма NT LIVE: На первый взгляд
9.1

О фильме

Тесса чистокровная. Молодой, блестящий адвокат, любящий побеждать. Она прошла путь от пролетарского происхождения до достижения вершины своей игры; защищая, ведя перекрестные допросы и освещая тени сомнения в любом деле. Неожиданное событие заставляет ее столкнуться с линиями, где расходятся патриархальная власть закона, бремя доказывания и морали.

В ролях

Джоди Комер
Джоди Комер
Tessa
Режиссер Джастин Мартин, Justin Martin
Сценарист Suzie Miller
Композитор Rebecca Lucy Taylor
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 21 июля 2022
Дата выхода
21 июля 2022 Великобритания 15
28 февраля 2025 Китай
6 сентября 2022 Латвия N12
17 октября 2024 Польша 15
2 августа 2022 США NR
12 сентября 2024 Финляндия Luok_vap
Сборы в мире $4 311 295
Производство Empire Street Productions, Royal National Theatre
Другие названия
National Theatre Live: Prima Facie, NT Live: Prima Facie, Prima Facie, ナショナル・シアター・ライブ２０２２／プライマ・フェイシィ, 初步举证, 初步舉證

Рейтинг фильма

9.1
Оцените 13 голосов
9.1 IMDb
Обновлено 7 июля 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
Новый детектив Netflix «затянул с первой серии» 7 млн зрителей: «Я такого давно не видел», несмотря на рейтинг 6.3
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше