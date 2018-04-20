Инуясики, 2018

Что лежит в основе человеческой природы — добро или зло? Офисный служащий Инуясики стоит на пороге пенсионного возраста, незаметный для общества, он также не пользуется уважением ни у своей семьи, ни среди коллег. Чувство пустоты и бесполезности существования доходит до предела, когда врач сообщает ему о последней стадии рака. В тот же вечер Инуясики случайно оказывается в эпицентре взрыва, который необъяснимым образом трансформирует его тело в механизм со сверхчеловеческими способностями. Вторым свидетелем взрыва является Сисигами, ученик старшей школы, который получает аналогичные способности и начинает вольно ими распоряжаться. Сисигами использует сверхсилу, чтобы нанести вред всем, кто ему противостоит, в то время как Инуясики с помощью своей силы их спасает — два супергероя-антагониста, каждый со своим планом действий на будущее.