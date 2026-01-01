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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Норитаке Кинаши
Noritake Kinashi
Киноафиша
Персоны
Норитаке Кинаши
Норитаке Кинаши
Noritake Kinashi
Дата рождения
9 марта 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Chitosedai, Япония
Рост
177 см
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Фантастический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Воспоминания о будущем
(2006)
6.6
Инуясики
(2018)
Фильмография Норитаке Кинаши
6.6
Инуясики
Inuyashiki
триллер, фантастика
2018, Япония
7.4
Воспоминания о будущем
Ashita no kioku
драма
2006, Япония
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