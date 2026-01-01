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Норитаке Кинаши Noritake Kinashi
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Норитаке Кинаши

Noritake Kinashi

Дата рождения
9 марта 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Chitosedai, Япония
Рост
177 см
Актерское амплуа
Герой триллеров, Фантастический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Воспоминания о будущем 7.4
Воспоминания о будущем (2006)
Инуясики 6.6
Инуясики (2018)

Фильмография Норитаке Кинаши

Инуясики 6.6
Инуясики Inuyashiki
триллер, фантастика 2018, Япония
Воспоминания о будущем 7.4
Воспоминания о будущем Ashita no kioku
драма 2006, Япония
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