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40 Acres
40 Acres
40 Acres
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
драма
фантастика
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Страна
Канада
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
17 июля 2025
Дата выхода
17 июля 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$761 980
Производство
Hungry Eyes Film & Television, Ontario Creates, Téléfilm Canada
Другие названия
40 Acres, 40 aakrit
Режиссер
Рэндалл Торн
В ролях
Даниэлла Дедуайлер
Kataem O'Connor
Майкл Грейес
Milcania Diaz-Rojas
Leenah Robinson
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
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