«Резерфорд-Фоллз» — новое американское шоу, снятое в жанре комедии. Сюжет разворачивается в небольшом солнечном городе под названием Рутерфорд-Фоллз. Один из жителей, гордо носящий фамилию основателя города, активно протестует против решения о переносе монумента своего прославленного предка. По ходу развития событий становится понятно, что статую хотят убрать не просто так: она стоит прямо посреди общей дороги и мешает движению общественного транспорта. Впрочем, главного героя не волнуют все эти обстоятельства. Он твердо намерен бороться ради своего предка до последнего. К счастью, Рутерфорд не одинок в своем стремлении, ведь у него есть активная подруга по имени Рейган.