Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Резерфорд-Фоллз
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Резерфорд-Фоллз
Резерфорд-Фоллз (2021 - …) Rutherford Falls
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

«Резерфорд-Фоллз» — новое американское шоу, снятое в жанре комедии. Сюжет разворачивается в небольшом солнечном городе под названием Рутерфорд-Фоллз. Один из жителей, гордо носящий фамилию основателя города, активно протестует против решения о переносе монумента своего прославленного предка. По ходу развития событий становится понятно, что статую хотят убрать не просто так: она стоит прямо посреди общей дороги и мешает движению общественного транспорта. Впрочем, главного героя не волнуют все эти обстоятельства. Он твердо намерен бороться ради своего предка до последнего. К счастью, Рутерфорд не одинок в своем стремлении, ведь у него есть активная подруга по имени Рейган.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эд Хелмс
Эд Хелмс Nathan Rutherford
Дастин Миллиган
Дастин Миллиган
Майкл Грейес
Майкл Грейес
Джейсон Грасл
Джейсон Грасл
Яна Шмидинг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Резерфорд-Фоллз - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Резерфорд-Фоллз - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Стрим-сервис Peacock выпустил трейлер своих новых сериалов, которые выйдут в 2022 году
Стрим-сервис Peacock выпустил трейлер своих новых сериалов, которые выйдут в 2022 году
Кадры из сериала
Related video
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши