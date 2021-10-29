Стендаперы и одержимые родители: разбираем героев сериала «Пингвины моей мамы»

6 октября в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Пингвины моей мамы» – драмеди о взрослении, пропущенной через призму российской стендап-сцены. Режиссером выступила Наталия Мещанинова, которая по-новому взглянула на то, как человек может переносить свои переживания и драмы, транслируя их через юмор. Так кто же они, герои сериала «Пингвины моей мамы»?