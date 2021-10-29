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Надежда Иванова
Надежда Иванова
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Надежда Иванова
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Дата рождения
5 января 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Козерог
Биография Надежды Ивановой
Родилась 5 января 1989 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Надежды Ивановой
Близкие
драма
2017, Россия
5.0
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Стендаперы и одержимые родители: разбираем героев сериала «Пингвины моей мамы»
6 октября в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Пингвины моей мамы» – драмеди о взрослении, пропущенной через призму российской стендап-сцены. Режиссером выступила Наталия Мещанинова, которая по-новому взглянула на то, как человек может переносить свои переживания и драмы, транслируя их через юмор. Так кто же они, герои сериала «Пингвины моей мамы»?
Написать
29 октября 2021 12:42
«Это мой психологический эксгибиционизм» − Ксения Зуева о своем фильме «Близкие»
14 декабря в прокат выходит новая болезненная драма о маленькой семейной трагедии от дебютантки Ксении Зуевой − «Близкие». Картина уже впечатлила искушенную публику
Написать
6 декабря 2017 02:13
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