Наталья Земцова и Надежда Иванова гоняются за своими желаниями в трейлере фильма «Как звезды»

Кинокомпания Capella Film представила трейлер комедии «Как звезды».

В центре сюжета — сумасбродные актрисы Маша (Надежда Иванова) и Соня (Наталья Земцова). Первая занимается озвучением мультфильмов, а вторая только начинает свой путь в профессии. Кажется, что между ними не может быть ничего общего, но знакомство двух девушек быстро перерастает в крепкую дружбу. Они начинают вместе ходить на шумные вечеринки, напиваться до потери сознания, флиртовать с известными мужчинами, посещать кастинги и даже сниматься в кино. Но путь к вершине славы не всегда бывает прост, и вскоре дружбе Маши и Сони приходится пройти серьезную проверку на прочность.

В картине также снялись Юлия Снигирь, Гела Месхи, Василий Бриченко, Тимур Бадалбейли и другие.

Постановщицей ленты выступила Мария Лойтер, для которой этот проект стал дебютом в полнометражном кино. Фильм был впервые представлен на международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня», где получил приз зрительских симпатий.

Премьера «Как звезды» состоится 17 августа.