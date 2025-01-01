Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джек Клагмен
Награды
Награды и номинации Джек Клагмен
Jack Klugman
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джек Клагмен
Золотой глобус 1974
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1972
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Победитель
Primetime Emmy Awards 1980
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Lead Actor in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову
У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667