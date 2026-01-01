Jenny Bowman Ты думаешь, что можешь заставить меня петь? Ты думаешь, что можешь — ты думаешь, что Джордж сможет заставить меня петь? Или Айда? Ты можешь привести меня туда, конечно, но можешь ли заставить меня петь? Я пою для себя. Я пою, когда хочу, когда захочу, только для себя. Я пою для собственного удовольствия. Когда захочу — ты понимаешь это?