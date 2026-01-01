Оповещения от Киноафиши
Я могла бы продолжать петь

I Could Go on Singing 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 7 марта 1963
Дата выхода
7 марта 1963 Великобритания
20 марта 1963 США NR
Производство Barbican Films
Другие названия
I Could Go on Singing, Bretter, die die Welt bedeuten, L'ombre du passé, Amarga es la gloria, Ensam stjärna, Hun er min stjerne, I dalej będę śpiewać, Míg élek, énekelek, Na Glória, a Amargura, Ombre sul palcoscenico, Örökké énekelnék, Podría seguir cantando, Suuri voitto, The Lonely Stage, Thelo mono tin agapi sou, Triunfo Amargo, Zwischen Ruhm und Liebe, Моїй пісні не буде кінця, Ще продължа да пея, Я могла бы продолжать петь, 我仍能唱歌
Режиссер
Роналд Ним
В ролях
Джуди Гарленд
Джуди Гарленд
Дирк Богард
Дирк Богард
Джек Клагмен
Джек Клагмен
Алин МакМэйхон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Цитаты
Jenny Bowman Ты думаешь, что можешь заставить меня петь? Ты думаешь, что можешь — ты думаешь, что Джордж сможет заставить меня петь? Или Айда? Ты можешь привести меня туда, конечно, но можешь ли заставить меня петь? Я пою для себя. Я пою, когда хочу, когда захочу, только для себя. Я пою для собственного удовольствия. Когда захочу — ты понимаешь это?
